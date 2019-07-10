اتفاق امني وعسكري بين بغداد وانقرة

2019/07/10 | 18:21

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وزير الخارجية يعقد مع الجانب التركي الاجتماع الأمني العسكري التنسيقي

ترأس وزير الخارجية محمد علي الحكيم وفد العراق في الاجتماع الأمني العسكري التنسيقي مع

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