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طفلة بعمر سنة ونصف في بعقوبة تفارق الحياة والسبب؟

العراق

طفلة بعمر سنة ونصف في بعقوبة تفارق الحياة والسبب؟

الأربعاء 10 يوليو 2019 - 17:54

بعقوبة

افاد مصدر امني، بأن طفلة لقيت مصرعها بعلك في بعقوبة.

وقال المصدر ان طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف قامت ببلع علق ما ادى الى اختناقها ومصرعها على الفور في ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة.

واضاف انه تم نقل جثة الطفلة الى دائرة الطب العدلي.

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