نيجيرفان بارزاني يعلن اقصى الدعم لرئيس حكومة كوردستان: سيسطر على المشكلات بشكل مبدع

2019/07/10 | 18:22

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بغداد :سومر نيوز

وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، رسالة تهنئة الى رئيس حكومة الاقليم مسرور بار...

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