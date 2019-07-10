نقابة الإداريين بالصحة تعلن نجاح الإضراب العام وتهدد بالاطاحة بعدد من المدراء

2019/07/10 | 18:22

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت نقابة الإداريين في وزارة الصحة، عن نجاح الإضراب العام في جميع المؤسسات الصحية بعموم العراق احتجا...

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