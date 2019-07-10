2019/07/10 | 18:23

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كتل متنفذة تسعى الى تشريع قانون الانتخابات المحلية وفق مقاسها!

بغداد/..



أكدت النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار ندى شاكر جودت، الأربعاء، سعي بعض الكتل المتنفذة في مجلس النواب، الى تشريع قانون الانتخابات المحلية وفق مقاسها.

وقالت جودت، لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك جهات سياسية، بعد عن سيطرت واستحوذت على الحكومة العراقية، تعمل حاليا، للاستحواذ على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، من خلال تشريع قانون انتخابات، حسب مقاسها".

وبين ان "هذه الجهات تريد تهميش الكتل والأحزاب السياسية الصغيرة، وكذلك اقصاء الشخصيات المستقلة، عن المشهد السياسي، وكذلك الخدمي من خلال الحكومات المحلية".

فيما حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الكتل الكبيرة من المضي بأقرار نظام سانت ليغو المعدل (1,9) او حتى (1,7) وما ينتج عنه من جمود المشهد السياسي واغلاق فرص الاصلاح.انتهى3

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