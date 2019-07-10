2019/07/10 | 18:25

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بالانفوغراف ..



تعرف على مواصفات صاروخ "بدرF" اليمني

انفوغراف عن صاروخ بدر اف/ Badr F الذي استهدفت به القوات المسلحة

اليمنية تجمعات حوالي خمسة ألوية من مرتزقة الجيش السعودي قبالة

نجران ما أدى لسقوط 45 قتيلاً وعشرات الجرحى حالتهم خطرة

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