2019/07/10 | 18:25

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سيناتور اميركي : ادارة ترامب لها دوافع وراء بيعها السلاح للسعودية وليس مزاعم التهديد الايراني

الاربعاء

10

تموز

2019 :

06:15 pm

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سيناتور اميركي : ادارة ترامب لها دوافع وراء بيعها السلاح للسعودية

وليس مزاعم التهديد الايراني

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