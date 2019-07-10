2019/07/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اطلقت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، حملة لإزالة التجاوزات غرب العاصمة.وقالت الامانة في بيان، تلقت / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية الشعلة قامت بحملة لازالة التجاوزات ضمن منطقة الدولعي المحلة 432 ازالت خلالها عدد كبير من الاكشاك والبسطات والتي كانت تغلق احد الشوارع الرئيسية وحولته الى سوق شعبي”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تطلق حملة كبيرة لإزالة التجاوزات غربي العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تطلق حملة كبيرة لإزالة التجاوزات غربي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).