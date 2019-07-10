اعتقال عنصر من ‘داعش’ في عملية امنية بأيسر الموصل

2019/07/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاربعاء، عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" في عملية امنية بالجانب الأيسر لمدينة الموصل....

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