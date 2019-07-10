مصر: اللاجئون العراقيون يتمتعون بالحماية الدولية ولهم حق التعليم والصحة

2019/07/10 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، الاربعاء، تأمين اللاجئين في البلاد في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرة الى ان بينهم عراقيين وسوريين.وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان النائب كمال عامر في تصريحات صحفية إن “اللاجئين المتواجدين بمصر، يصلون إليها بطريقتين “شرعية وغير شرعية”، مشيرا إلى أن […]

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