النفط يرتفع بفعل تقلص المخاوف من فائض المعروض

2019/07/10 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما قلص المخاوف من فائض معروض، بينما أخلى منتجو نفط كبار بالولايات المتحدة منصات في خليج المكسيك قبل عاصفة وشيكة.وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا بما […]

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