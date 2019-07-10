2019/07/10 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الانبار… كشفت السلطة الجمركية في كمرك طريبيل الحدودي، اليوم الأربعاء، عن ضبط معمل متكامل لإنتاج الأنابيب البلاستيكية مستعمل كونه مخالف لشروط الاستيراد والاستثمار.وأفادت الهيئة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، أن “عملية ضبط المعمل (صيني المنشأ) الذي ورد محملاً على (٨) شاحنات من الجانب الاردني وقد تضمن (٥) خطوط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وإعادة إصدار معمل متكامل مخالف لشروط الاستثمار في جمرك طريبيل) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وإعادة إصدار معمل متكامل مخالف لشروط الاستثمار في جمرك طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).