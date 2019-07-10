حكومة كردستان تصدر بيانا بشأن القصف الايراني لمناطق في الاقليم

2019/07/10 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / خطوة برس أصدرت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن القصف المدفعي الإيراني الذي طال مناطق داخل حدود الاقليم، مما اودى بحياة مواطنة واصابة اثنين آخرين بجروح.وقالت الحكومة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “شهدت منطقة (بيرانشهر) الحدودية مع اقليم كوردستان، هجوماً مسلحاً يوم امس الثلاثاء 9/7/2019، استهدف عناصر من الحرس

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