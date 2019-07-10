حكومة كردستان تصدر بياناً بشأن القصف المدفعي الايراني لأراضيها

2019/07/10 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الإخبارية:

أصدرت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، بياناً بشأن القصف المدفعي الإيراني الذي طال مناطق داخل حدود الاقليم، مما اودى بحياة مواطنة واصابة اثنين آخرين بجروح.

وذكرت الحكومة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه ان "منطقة (بيرانشهر) الحدودية مع اقليم كردستان شهدت، هجوماً مسلحاً يوم امس الثلاثاء 9/7/2019، استهدف عناصر من الحرس الثوري الايراني (باسدران)، مما دفع حكومة الجمهورية الاسلامية الى الرد عبر قصف المناطق الحدودية داخل حدود اقليم كردستان بالمدفعية".

وتابع "ومع بالغ الأسف، فقد اسفر القصف الايراني عن استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين من اسرة واحدة".

وجددت الحكومة تأكيدها "تأكيدها على أن اقليم كردستان اثبت أنه عامل استقرار ويحترم حسن الجوار، ونرفض وبشكل مطلق استخدام اراضينا منطلقاً لهجمات تزعزع امن واستقرار الدول المجاورة، وإننا نستنكر ونعبر عن قلقنا من كلتا العمليتين".

ودعت كردستان "القوات الايرانية الى وقف قصفها على اراضي كردستان والذي يسبب حالة من الهلع والخوف ونزوح السكان".

وقُتل شخصان أحدهما يبلغ من العمر 14 عامًا في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، فيما أصيب آخر من عائلة واحدة نتيجة القصف المدفعي الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على المنطقة الجبلية على حدود محافظة أربيل شمال العراق حيث يعتقد وجود مواقع للقوات الكردية الإيرانية المعارضة للنظام.

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وذكر فهمي في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليو

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