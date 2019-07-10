وزير الخارجيّة يعقد مع الجانب التركيِّ الاجتماع الأمنيَّ العسكريَّ التنسيقيّ

2019/07/10 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم وفد العراق في الاجتماع الأمنيّ العسكريّ التنسيقيّ مع الجانب التركيِّ.وذكرت وزارة الخارجية في بيان” ان هذا الاجتماع يعتبر ذا أهمية كبيرة للبلدين إذ تم التباحث في عدد من القضايا، ومنها: التعاون الأمنيّ، ومكافحة الإرهاب، والرغبة المُشترَكة في العمل نحو الارتقاء بالعلاقات بشكل يتوافق مع تطلعات الشعبين الصديقين”.ودعا […]

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