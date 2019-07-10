2019/07/10 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شركة نفط الشمال عن وحود خطط للوزارة لتشييد خط جديد ناقل للنفط الخام يمتد من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي بسبب تدمير الخط القديم نتيجة العمليات الارهابية والحرب على داعش وتهالكه الزمني .وقال المصدر في تصريح صحفي ان وزارة النفط وعبر شركتنا لديها خطط لمد خط جديد ناقل للنفط يكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الشمال:هنالك خطط لتشييد خط ناقل للنفط بين العراق وتركيا..وإنتاجنا تجاوز 370 الف برميل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الشمال:هنالك خطط لتشييد خط ناقل للنفط بين العراق وتركيا..وإنتاجنا تجاوز 370 الف برميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).