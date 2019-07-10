العراق بهذه المرتبة.. احصائية تكشف أسرع إنترنت في العالم

2019/07/10 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يحتاج تحميل مقطع فيديو من شبكة الانترنت يصل حجمه إلى 5 غيغابايت في اليمن إلى 30 ساعة، ليحتل اليمن بذلك المرتبة الأخيرة في العالم بسرعة الإنترنت التي تصل لـ0,38 ميغابت/ ثانية.يحتل اليمن المرتبة الأخيرة عالميا بسرعة الإنترنت في المرتبة 207 عالميا، بحسب إحصائية نشرها موقع “cable.co” البريطاني.وبحسب الموقع فإن دولة الإمارات […]

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