بدء الاجتماع الأمني العسكري التنسيقي بين العراق وتركيا

2019/07/10 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}ترأس وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم وفد العراق في الاجتماع الأمنيّ العسكريّ التنسيقيّ مع الجانب التركيِّ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "تم التباحث خلال الاجتماع في عدد من القضايا منها، التعاون الأمنيّ، ومكافحة الإرهاب، والرغبة المُشترَكة في العمل نحو الارتقاء بالعلاقات بشكل يتوافق مع تطلعات الشعبين الصديقين".واضاف البيان ان " الجانبان اتفقا على المزيد من التعاون الأمنيِّ بين البلدين؛ لأنه مهم لأمن المنطقة كلها؛ ولأنه يشكل ركيزة أساسيَّة في تحقيق التنمية"،مضيفا انه "تم التأكيد على أهمِّية تنفيذ مُخرَجات هذا الاجتماع المُهمّ، والاستمرار في عقد اللقاءات، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في بغداد".انتهى

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