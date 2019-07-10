يزدا تنفذ مشروعها في قرية الدراويش بنجاح، 370 مستضعف في القرية استفاد من المشروع

2019/07/10 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بعشيقة نفذت منظمة يزدا وشركائها مشروع في قرية الدراويش التابعة لناحية بعشيقة بنجاح، حيث قامت بطمر خمس مستنقعات كبيرة كانت تستعمل لتجمع المياه الملوثة في القرية، وعمل سواقي كونكريتية بطول 1250 متر للتخلص من المياه الملوثة واخراجها خارج القرية.وقال مدير مشاريع منظمة يزدا في منطقة بعشيقة، “فادي صلاح” في حديث خاص …

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