طائرات مسيرة ودبابات و50 مرابطة عسكرية لتأمين الحجاج باتجاه منفذ عرعر الحدودي

2019/07/10 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/خاص… أكدت فرقة العباس القتالية (اللواء 26 حشد شعبي)، الاربعاء، الانتهاء من استعداداتها لتأمين طريق حجاج بيت الله الحرام البري الممتد من مدينة كربلاء المقدسة حتى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.وقال المشرف على الفرقة ميثم الزيدي لـ /المعلومة/ إن “فرقة العباس كان لها هذا العام استعدادات مبكرة وأعدت خطة أمنية وخدمية بهذا الصدد واستنفرت […]

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