2019/07/10 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يُجلس أطفالاً على مقاعد النواب إحتفاءً بفوزهم بجوائز دولية في الرياضيات الذكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/10 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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