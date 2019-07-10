الخبر الذي يزعج الرئيس .. تنازلات عبد المهدي  للاكراد ستضيع كركوك

2019/07/10 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر المكون التركماني، الأربعاء، علاقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “الوطيدة” بالقوى الكردية أمر مقلق وقد يذهب بضياع مصير محافظة كركوك، فيما بين أن عبد المهدي يغض النظر عن المؤامرة الكردية الأمريكية لإعادة البيشمركة الى المحافظة.وقال النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “علاقة عبد […]

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