2019/07/10 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع امني عراقي تركي لبحث التعاون الامني ومكافحة الارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/10 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع امني عراقي تركي لبحث التعاون الامني ومكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع امني عراقي تركي لبحث التعاون الامني ومكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).