ماكرون يرسل عبر مبعوثه الفرنسي رسالة إلى الرئيس روحاني

2019/07/10 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد الرئيس روحاني في اللقاء أن طهران أبقت باب التفاوض والدبلوماسية مفتوحا حول الاتفاق النووي.وأشار إلى أن: هدف طهران هو التنفيذ الكامل لتعهدات الجانبين في إطار الاتفاق النووي..ونرحب بأي جهود في هذا الاتجاه.وصرح قائلاً: نأمل أن يستغل الطرفان هذه الفرصة جيدا، لكي نصل إلى النقطة المطلوبة أي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.وأضاف إنه لو: التزم الطرفان بتعهداتهما فسوف تخطو إيران آنذاك خطوات جديدة في إكمال التزاماتها.انتهى.

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