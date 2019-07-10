الموصل: هزة أرضية تضرب شمال شرق المدينة

2019/07/10 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر متنبئ الجوي ان" هزة ارضية محسوسة (80 كم) شمال شرق الموصل، بقوة (2.5) وعمق (6) كم في الساعة 02:08 بعد ظهر الأربعاء".هذا ولم تذكر هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي أي معلومات عن الهزة الى الان.

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