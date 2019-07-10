اختناقا بـ

2019/07/10 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توفيت طفلة اختناقا بسبب تناولها " علكة "، اليوم الاربعاء، في احدى نواحي محافظة ديالى.

وقال مصدر محلي:" ان طفلة تبلغ من العمر سنة

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