2019/07/10 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية البريطاني: ينبغي أن نقاوم التعامل بسلبية مع حرية الإعلام في حوادث مثل قتل الصحافي السعودي خاشقجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/10 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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