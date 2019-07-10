رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس الفرنسي في الإليزيه

2019/07/10 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس.وتاتي زيارة بارزاني وهو الخارجية الاولى من تسلمه منصبه تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس الفرنسي.ومن المقرر ان يبحث بارزاني والرئيس الفرنسي العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان والعراق، إلى جانب الأوضاع في المنطقة وجملة من المسائل الأخرى.

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