اختناقا بـ

2019/07/10 | 18:54

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بغداد : سومر نيوز

توفيت طفلة اختناقا بسبب تناولها " علكة "، اليوم الاربعاء، في احدى نواحي ...

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