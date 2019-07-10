منظمة مختصة: وزير الاتصالات تستر على خسارة 7.5 مليون دولار شهرياً

2019/07/10 | 18:54

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سومر نيوز: بغداد..



اتهمت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، الأربعاء، وزير الإتصالات نعيم الربيعي بـ “مجاملة&r...

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