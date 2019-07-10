التغيير: بارزاني سيواجه تحديات حكومية ونستبعد سيطرته على الفساد

2019/07/10 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… صرح القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل، الاربعاء، أن حكومة مسرور بارزاني ستواجه تحديان مهمان في قابل الايام.وقال اسماعيل لـ/ المعلومة /، إن “الملف النفطي في اقليم كردستان وتطبيق سيادة القانون على الجميع، يعتبران من أهم التحديات التي سيواجهها مسرور بارزاني”.وأضاف، أن “بارزاني تحدث لنا انه مستعد للقضاء على الفساد […]

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