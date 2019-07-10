الوقف الشيعي يؤسس نادي المنتظر الرياضي

2019/07/10 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



منح رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، موافقته الرسمية لتأسيس (نادي المنتظر الرياضي) وهو نادِ متعدد النشاطات والفعاليات الرياضية لاحتضان المواهب الشبابية المتميزة للحصول على فرصتها الكافية في إطلاق مواهبها ضمن البطولات الوطنية والإقليمية والدولية.

ووجه الموسوي بالعمل على انجاز المشروع الذي يعد اضافة نوعية للديوان وكلية الامام الكاظم (ع) استنادا الى الموافقات الأصولية والقانونية الرسمية من وزارة الشباب والرياضة واتحادات الرياضة في العراق لتوثيق النادي ومكانته الرياضية والشبابية بين نظيراته الوطنية.

بالمقابل، دعا الوكيل الديني والثقافي لرئيس الديوان / عميد كلية الامام الكاظم (ع) الاستاذ غني الخاقاني القائمين على ادارة النادي - ومقره في موقع الكلية - بتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية في تاسيس النادي، والحرص على استقطاب الشباب وأصحاب المواهب الرياضية واحتضانهم في النادي بما يدعم وينمي مواهبهم تماشيا مع رسالة الديوان والكلية بإعداد جيل تتوافر فيه افضل القدرات والإمكانات العلمية والفنية والرياضية".

واضاف الخاقاني ان تاسيس النادي يمثل منجز جديد يضاف لجملة الإنجازات المتحققة كأحد التشكيلات الفنية للديوان والكلية، بيد ان الأهم يكمن في متابعة المشروع واستكمال جميع حلقاته القانونية والادارية والفنية والعمرانية وإدراجه ضمن الجهات الرسمية ان كانت وزارة الشباب والرياضة أم اتحاد الكرة العراقي وبقية الاتحادات الاخرى.انتهى3

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