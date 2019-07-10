قاسم محمد حنون - اتحاد الشغيلة العراقي وثنائية الصراع بين السياسي والاقتصادي

2019/07/10 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_محمد_حنون اتحاد الشغيلة العراقي وثنائية الصراع بين السياسي والاقتصادينتيحة الاوضاع والتشرذم الحاصل بصفوف الكادحين والعمال, وبعد فشل الكثير من الاتحادات بتحقيق ابسط شكل من اشكال التنظيم الاجتماعي الطبقي للكادحين والشغيلة والعمال.بادر هذا الاتحاد بتفعيل نفسه , واعادة قرائة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبنى المتعددة وانعكاساتها بهذا الواقع الطبقي.ونتيجة للفهم الارثوذكسي الكلاسيكي.للكثير من الاحزاب......

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