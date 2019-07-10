2019/07/10 | 18:56

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محافظ واسط يقيل مدير بلدية الزبيدية ويتخذ خطوات هامة في القضاء ..



لهذه الأسباب

اقال محافظ واسط محمد جميل المياحي،مدير بلدية الزبيدية من اجل تطوير

العمل في القضاء"، مبينا انه "تم الإيعاز الى مدير بلديات واسط لترشيح

3 مهندسين لشغل هذا الموقع و اعطاء فرصة للطاقات الجديدة من ابناء

المدينة ، للخدمة والعطاء .وقال المياحي في بيان لمكتبه ، انه خلال زيارتنا الميدانية إلى قضاء

الزبيدية واللقاء المواطنين والإطلاع على أهم مشاكل القضاء بغية العمل

على حلها"،مبينا انه "اجتمع بحضور عضو مجلس المحافظة محاسن الدليمي

باعضاء المجلس المحلي وقائممقام القضاء وجميع مدراء الدوائر الخدمية

للإستماع إلى كل الخطط والملاحظات المطروحة من قبلهم".واكد المياحي انه "تم سحب العمل من شركة زحل الخير بشكل نهائي والتي

تعمل مشروع شبكة المجاري في قضاء الزبيدية وخلال الايام المقبلة سيصدر

الأمر القضائي"،مشيرا الى انه "سيتم إعادة اعلان المشروع مع المتابعة

الجادة لاعطاء المشروع لشركة رصينة قادرة على النهوض بالقضاء".وتابع بقوله "خلال زيارة المركز الصحي للقضاء من اجل الإطلاع على

مستوى الخدمات الطبية المقدمة لاهلنا الكرام وماهي ملاحظات المواطنين

عنه "لافت الى انه "وجهنا بإعداد كشف لتوسعة المركز وتحويله الى

مستشفى وشراء الأجهزة اسنان عدد 2 وأشعة عدد واحد واجهزة تخطيط قلب

وجهزة علاج ضوئي { ابو صفار } واجهزة مختبرية متعددة وتوفير العلاجات

وشراء ادوية متنوعة لسد النقص ألحاصل فيها ".وبين ان "خلال زيارته مركز صيانة الكهرباء والتأكيد على تخصيص رقم

لشكاوي المواطنين والإلتزام بسياقات الصيانة وتعزيز الجهد بالشكل

الجاد وبما يخدم المواطن ويقلل من معاناته"،موجدا انه "سيتم تعزيز عدد

من القرى التابعة للقضاء بمحولات الكهرباء لفك الاختناقات".وكشف عن تخصيص مبلغ 150 مليون دينار من المنافذ الحدودية لتأهيل شوراع

متفرقة في حي الربيع حي السلام في العزيزية "،مضيفا ان "الشارع الرابط

بين شارع 20 وشارع قرية عطالله وباطوال كليه بلغت 1850 متر ".واكد على تأهيل حي الحرية الاول ضمن خطة تنميه الاقاليم لعام 2019

بواقع شوارع بعرض 10 متر وبطول 1240وشوارع بعرض 12 متر وبطول

230وشوارع بعرض 15 متر وبطول 240وشوارع بعرض 6متر وبطول 250 شوراع

بعرض 20متر و بطول 580.

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