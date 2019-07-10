2019/07/10 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الدفاع نجاح الشمري، الاربعاء، بالمنجزات المتحققة على ايدي قوات الجيش والحشد الشعبي في عملية إرادة النصر لتطهير الصحراء الكبرى.وذكر موقع وزارة الدفاع في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الوزير نجاح الشمري زار برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب وكبار القادة وهيئة الأركان مقر عمليات الجزيرة غربي الانبار للاطلاع على سير عمليات ارادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يشيد بمنجزات الجيش والحشد في عملية إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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