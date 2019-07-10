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الجبن مفيد أم مضر للصحة..إليك بعض الحقائق الصحية

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الجبن مفيد أم مضر للصحة..إليك بعض الحقائق الصحية

الأربعاء 10 يوليو 2019 - 19:41

الجبن مفيد أم مضر للصحة..إليك بعض الحقائق الصحية

يحتوي الجبن على بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم والبروتين، وفيتامين B12، والزنك.

ويزيد معدل السعرات الحرارية في الأجبان الصلبة مقارنة بالأجبان الكريمية.الأجبان غنية بالدهون المشبعة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار LDL، ولكن بعضها يحتوي على نسبة أقل، وكلما ارتفعت الدهون، زادت السعرات الحرارية.ورغم ارتفاع السعرات الحرارية، إلا أن الجبن الصلب مثل الشيدر يمكن أن يكون مفيداً للأسنان، حيث يولد اللعاب، مما يجعل الفم أقل حموضة، والأسنان أقل عرضة للتسوس.قد يكون من الأفضل استخدام الجبن كمحسِّن للنكهات، بإضافته للوجبات بدلاً من التركيز عليه.لذلك لا تتردد في الاستمتاع بالجبن، لكن احذر من الإفراط في تناوله.

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