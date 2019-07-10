2019/07/10 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفاصيل جديدة عن نتائج امتحانات "الثالث المتوسط"

كلمة -

بغداد

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية، يوم الأربعاء، عن تريث

بإعلان نتائج مرحل الثالث متوسط في عموم البلاد، فيما بين أن

النتائج مكتملة وبانتظار أمر الوزارة لإعلانها عبر وسائل

الإعلام.

وقال المصدر إن “اللجنة المشرفة على الامتحانات الوزارية أكملت جميع

النتائج لعموم محافظات البلاد”، لافتا إلى إن “وزارة التربية وجهت

بالتريث بإعلانها لأسباب غير معلومة”.

وأضاف أن “النتائج كان من المفترض أن تعلن عبر وسائل الإعلام منذ

يوم الأحد الماضي إلا إن التربية أوعزت بعدم إعلانها”، مبينا أن

“نسبة النجاح مقاربة للسنوات الماضية وتعد نسبة جيدة”.

وبين أن “النتائج سيتم إعلانها عبر وسائل الإعلام وموقع الوزارة

الالكتروني حال وصول الأمر من قبل وزارة التربية”.

وكانت وزارة التربية قد حددت ، الأسبوع الماضي، يوم الأحد من الجاري

موعدا لإعلان نتائج الثالث متوسط بعموم محافظات البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).