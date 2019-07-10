"كوربين وماي" يأسفان لاستقالة سفير بريطانيا لدى أمريكا

2019/07/10 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي،عن أسفهما إزاء قرار السفير البريطاني بالولايات المتحدة الاستقالة على خلفيه التسريبات التي

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