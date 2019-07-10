30 غريقا في أنهر ديالى خلال 6 أشهر

2019/07/10 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ ديالى..أفادت لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، بان 30 شخصا التهمتم الانهر خلال النصف الاول من 2019.وقالت رئيس اللجنة البيئة نجاة الطائي لـ /المعلومة/ إن “30 ضحية اغلبهم دون سن الـ18 عاما غرقوا في الانهر والجداول الزراعية خلال النصف الاول من 2019”.وأضافت أن “نصف الضحايا غرقوا في نهر ديالى”، مؤكدة […]

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