2019/07/10 | 19:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ ديالى..
أفادت لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، بان 30 شخصا التهمتم الانهر خلال النصف الاول من 2019.
وقالت رئيس اللجنة البيئة نجاة الطائي لـ /المعلومة/ إن “30 ضحية اغلبهم دون سن الـ18 عاما غرقوا في الانهر والجداول الزراعية خلال النصف الاول من 2019”.
وأضافت أن “نصف الضحايا غرقوا في نهر ديالى”، مؤكدة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (30 غريقا في أنهر ديالى خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفادت لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، بان 30 شخصا التهمتم الانهر خلال النصف الاول من 2019.
وقالت رئيس اللجنة البيئة نجاة الطائي لـ /المعلومة/ إن “30 ضحية اغلبهم دون سن الـ18 عاما غرقوا في الانهر والجداول الزراعية خلال النصف الاول من 2019”.
وأضافت أن “نصف الضحايا غرقوا في نهر ديالى”، مؤكدة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (30 غريقا في أنهر ديالى خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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