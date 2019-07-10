2019/07/10 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اعتبر المكون التركماني، الأربعاء، علاقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “الوطيدة” بالقوى الكردية أمر مقلق وقد يذهب بضياع مصير محافظة كركوك، فيما بين أن عبد المهدي يغض النظر عن المؤامرة الكردية الأمريكية لإعادة البيشمركة الى المحافظة.وقال النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي في تصريح صحفي، إن “علاقة عبد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المكون التركماني: تنازلات عبد المهدي للاكراد ستضيع كركوك المركز الخبري الوطني.

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