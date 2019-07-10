اتحاد الكرة العراقي يصدر ثلاثة قرارات انضباطية

2019/07/10 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، حرمان لاعب ومدرب واداري على خلفية احداث الجولة الماضية في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى.وذكر الاتحاد في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “اللجنة قررت حرمان مدرب نفط الجنوب، عادل ناصر مباراتين على خلفية الاحداث التي رافقت مباراتهم امام الزوراء”.وبين أن “اللجنة قررت حرمان لاعب

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