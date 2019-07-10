2019/07/10 | 19:56

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عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط في وزارة الدفاع

بغداد/..



أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أمراً ديوانياً بترقية ضباط في وزارة الدفاع.

وقال سكرتير عبد المهدي، في تصريح نقلته قناة العراقية شبه الرسمية، إن "القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع، من مستحقي الترقية لجدول 14 تموز".

وكان القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قد أصدر الأحد (6 كانون الثاني 2019)، أمراً ديوانياً بترقية الضباط الأعوان في جدول 6 كانون الثاني 2019.انتهى3

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