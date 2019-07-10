العراق.. مطالب برلمانية بقطع موازنة كردستان لحين الإلتزام بتسليم النفط لبغداد

2019/07/10 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد برلمانيون على ضرورة الزام الحكومة على تطبيق الاتفاق مع كردستان العراق، بعدم صرف موازنته الا في حال تسليم بغداد المئتين وخمسين الف برميل نفط المتف...

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