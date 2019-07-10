2019/07/10 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استحصال الموافقات القضائية دوريات النجدة تلقي القبض على شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقرب من ملعب الشعب مدعياً بأنه بحالة مرض وايضاًيقوم برمي نفسة امام السيارات المارة مدعياً بانه متعرض بحادث دهس ويقوم بابتزازهم عشائرياً .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجدة بغداد:القبض على شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين قرب ملعب الشعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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