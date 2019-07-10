2019/07/10 | 19:58

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الحشد الشعبي يعزز تواجده في كركوك لحفظ الامن

عزز اللواء الاثنين والخمسين في الحشد الشعبي، قواته بـمئتي مقاتل في

محافظة كركوك . وذكر بيان لإعلام الحشد إن "آمر اللواء الثاني والخمسين أحمد جاسم

الامرلي اجرى جولة ميدانية ضمن قاطع اللواء حيث تضمنت تعزيز المناطق

التي هي ضمن قاطع مسؤوليته بقواتٍ اضافية فضلا عن فتح نقاط اضافية لها

ابتداءً من قاطع مطار الحليوة وصولاً إلى قرية "باره باره" ، مبينا ان

الامرلي أكد على العمل و التنسيق المشترك بين المقر المتقدم للعمليات

المشتركة واللواء الثاني والخمسين في الجيش للسيطرة على الوضع الأمني

في المنطقة بشكل كامل للحيلولة دون وقوع خروقات من قِبل العدو

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