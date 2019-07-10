عبد المهدي يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع

2019/07/10 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة :ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع مستحقي الترقية لجدول 14 تموز./انتهى

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