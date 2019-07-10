2019/07/10 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اصدر مدير مستشفى “الحاج جلال” للنسائية والأطفال عدنان عبد الرزاق، الأربعاء، عقوبة قطع راتب لمدة خمسة أيام لعدد من الموظفين الإداريين المضربين عن العمل احتجاجا على عدم شمولهم بمخصصات الخطورة.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها /المعلومة/ ان “مدير المستشفى اصدر امرا إداريا يقضي بقطع راتب عدد من الموظفين الإداريين المضربين عن العمل مدة خمسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..مدير مستشفى بواسط يعاقب موظفيه بقطع راتبهم والسبب!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..مدير مستشفى بواسط يعاقب موظفيه بقطع راتبهم والسبب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).