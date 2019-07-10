​رئيس سيمنس لـ/موازين نيوز/: سنوقع عقداً لإنشاء 13 محطة فرعية لنقل الطاقة بالعراق

2019/07/10 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الالمانية، جو كيزر، الأربعاء، عن قرب توقيع عقد لإنشاء 13 محطة فرعية لنقل الطاقة الكهربائية في العراق.

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