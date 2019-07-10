الصحة تبحث مع السفارة الأمريكية قضايا إزالة الألغام في المناطق المحررة

2019/07/10 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

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وفد من وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، قضايا إزالة الألغام في المناطق المحررة، مع

نائب السفير الأميركي في بغداد، بمقر السفارة.

وذكرت

السفارة الأميركية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وكيل

وزارة الصحة والبيئة، كامران علي حسن، ومدير عام دائرة شؤون الألغام، خالد رشاد،

التقوا اليوم بنائب السفير الأميركي، جوي هود وعدد من موظفي السفارة، في مقر

السفارة الأميركية”.

وأضاف

البيان، أن “وفد وزارة الصحة ناقش مع نائب السفير الأميركي وموظفي السفارة،

قضايا إزالة الألغام في المناطق المحررة”.

وأشار

بيان السفارة الأميركية، إلى أن “الولايات المتحدة تعد أكبر مانح لأنشطة

تدمير الأسلحة التقليدية في العراق، حيث استثمرت أكثر من 468 مليون دولار منذ عام

2003 لتطهير الأراضي العراقية – وإعادة الأرض إلى أصحابها”.

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