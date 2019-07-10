“حامد” قائممقام قضاء شنگال وكالة : عودة اكثر 3000 عائلة القضاء بعد خمس سنوات على الإبادة

2019/07/10 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة في مطلع شهر آب المقبل، تمر الذكرى السنوية الخامسة لاختطاف فتيات عراقيات، من المكون الايزيدي، بعد ذبح ذويهن ودفنهم أحياء، في إبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي، الذي مازالت آثاره المريعة عالقة في البيوت، والأزقة الشاهدة على الجرم.قليلة هي العائلات الايزيدية التي هربت من الإبادة حينها، من العودة …

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